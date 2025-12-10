Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 06:49

В Афганистане задержали четверых мужчин за косплей «Острых козырьков»

Кадр из фильма. Обложка © «Острые козырьки» реж. Энтони Бирн, сценарист Стивен Найт / Kinopoisk

Кадр из фильма. Обложка © «Острые козырьки» реж. Энтони Бирн, сценарист Стивен Найт / Kinopoisk

В Афганистане «полиция нравов» задержала четырёх молодых людей за косплей героев популярного британского сериала «Острые козырьки». Инцидент произошёл в посёлке Джебраил провинции Герат на западе страны

Молодые люди из Афганистана одетые в стиле сериала «Острые козырьки». Видео © X / bsarwary

Поводом стал видеоролик, где мужчины прогуливаются по улице в стильных чёрных костюмах, пальто и кепках, подражая персонажам сериала. Всего за неделю до задержания они дали интервью местному YouTube-каналу, объяснив свою любовь к классическому стилю и желание в будущем показывать традиционные афганские наряды.

Однако по словам представителя Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Сайфула Ислама Хайбера, такое поведение нарушает исламские ценности и афганскую культуру.
В Афганистане десятки женщин бесследно «исчезли» после задержания полицией нравов
В Афганистане десятки женщин бесследно «исчезли» после задержания полицией нравов

Ранее Life.ru писал, что россиянам предлагают туры в Афганистан. При этом поехать туда могут только мужчины – их будут охранять вооружённые сопровождающие.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Афганистан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar