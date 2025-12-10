В Афганистане задержали четверых мужчин за косплей «Острых козырьков»

В Афганистане «полиция нравов» задержала четырёх молодых людей за косплей героев популярного британского сериала «Острые козырьки». Инцидент произошёл в посёлке Джебраил провинции Герат на западе страны

Молодые люди из Афганистана одетые в стиле сериала «Острые козырьки». Видео © X / bsarwary

Поводом стал видеоролик, где мужчины прогуливаются по улице в стильных чёрных костюмах, пальто и кепках, подражая персонажам сериала. Всего за неделю до задержания они дали интервью местному YouTube-каналу, объяснив свою любовь к классическому стилю и желание в будущем показывать традиционные афганские наряды.

Однако по словам представителя Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Сайфула Ислама Хайбера, такое поведение нарушает исламские ценности и афганскую культуру.

