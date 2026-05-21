21 мая, 20:00

Жителя Кубани приговорили к четырём годам колонии за пытки детей электрошокером

На Кубани суд назначил местному жителю четыре года и три месяца колонии за истязание малолетних детей электрошокером. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что 33-летний мужчина с сентября 2023 года по октябрь 2025 года издевался над 10-летней дочерью и восьмилетним сыном. По данным надзорного ведомства, он применял разные предметы, в том числе электрошокер. Чтобы следы насилия не заметили посторонние, отец запрещал детям ходить в школу. Мать мальчика и девочки ранее умерла от коронавирусной инфекции.

«Суд с учётом мнения государственного обвинителя признал его виновным и назначил наказание в виде четырёх лет и трёх месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчину признали виновным по статьям об истязании двух несовершеннолетних, находившихся в беспомощном состоянии, и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

Александра Мышляева
