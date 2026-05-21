Посольство в США призвало к гуманному обращению с Ивиным и Ольшанским в тюрьме

Посольство РФ потребовало от США соблюдения прав россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского в тюрьме в штате Флорида. О направленной ноте рассказал пресс-секретарь посольства Андрей Бондарев.

Речь идет о гражданах, экстрадированных из Болгарии по запросу американской стороны. Им вменяют нарушение экспортного законодательства США. Сейчас обоих удерживают в учреждении округа Орандж (штат Флорида).

Посольство находится на постоянной связи с фигурантами и их защитниками. В направленном в Госдепартамент документе содержится призыв обеспечить надлежащие условия. Это подразумевает адекватное питание, гуманное обращение и доступ к необходимой врачебной помощи.

Российская сторона подчёркивает, что режим должен соответствовать международным нормам и национальным законам. Дипломаты продолжают оказывать соотечественникам всё возможное консульско-правовое содействие.

Тем временем рассмотрение дела по существу отложили. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов 13 мая. Первое заседание с участием коллегии присяжных назначено не ранее 1 сентября 2026 года.