В МИД предупредили, что россиян могут выдать США из любой точки мира

Российские дипломаты вновь обратили внимание соотечественников на опасность, которая подстерегает за пределами родины. Речь идёт не о банальных кражах или мошенничестве, а о куда более серьёзной угрозе – риске быть задержанным по запросу Соединённых Штатов и выданным американскому правосудию.

Даже если гражданин РФ находится в стране к США не имеющей прямого отношения, это не гарантирует безопасности. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев напомнил, что многие государства связаны с Вашингтоном обязательствами по экстрадиции. Игнорировать этот фактор при планировании поездки – значит, сознательно закрывать глаза на потенциальную угрозу, которая может обернуться долгими годами тюрьмы.

Министерство не вправе указывать гражданам, куда им ездить. Однако дать рекомендацию и предупредить об опасности – его прямая обязанность. Перечень государств, где риск экстрадиции особенно велик, внушителен. В него попала большая часть Европы, практически вся Латинская Америка, а также такие, казалось бы, далёкие от геополитических разборок страны, как Мальдивы, Таиланд, Сингапур, Южная Корея и даже Израиль с Арменией. Австралия, Канада, Фиджи, Либерия, Шри-Ланка и Марокко тоже в зоне риска.

В МИД уточнили, что опубликованный список далеко не полный. Многие другие государства, заключившие с США соответствующие соглашения, в нём просто не перечислены, но это не значит, что они безопасны, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что суд на Кипре одобрил экстрадицию россиянина Серажудина Актулаева в США спустя год после задержания. Окружной суд провинции Ларнака принял соответствующее решение после рассмотрения запроса американской стороны.