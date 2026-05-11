День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 07:35

Суд на Кипре одобрил экстрадицию россиянина Актулаева в США спустя год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Окружной суд провинции Ларнака (Кипр) принял решение об экстрадиции гражданина России Серажудина Актулаева в Соединённые Штаты. Мужчину задержали ещё в прошлом году.

Решение об экстрадиции было вынесено после рассмотрения запроса американской стороны. Документ, содержащий итоговое постановление, включает 54 страницы. Его оглашение заняло у судьи около часа.

Археолога Бутягина вернули России в рамках обмена на белорусско-польской границе
Археолога Бутягина вернули России в рамках обмена на белорусско-польской границе

Серажудин Актулаев приехал на Кипр почти год назад на свадьбу родственника. 22 мая 2025 года его задержали в аэропорту Ларнаки. По данным кипрской полиции, арест был произведён по запросу Соединённых Штатов. Сам Актулаев утверждает, что не знает, в чём именно его обвиняют американские власти, и виновным себя не считает. Сейчас он находится в Центральной тюрьме Никосии. Сотрудники российского посольства оказывают ему всю необходимую поддержку, включая консульскую помощь, и помогают поддерживать связь с родными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • кипр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar