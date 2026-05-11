Суд на Кипре одобрил экстрадицию россиянина Актулаева в США спустя год

Серажудин Актулаев приехал на Кипр почти год назад на свадьбу родственника. 22 мая 2025 года его задержали в аэропорту Ларнаки. По данным кипрской полиции, арест был произведён по запросу Соединённых Штатов. Сам Актулаев утверждает, что не знает, в чём именно его обвиняют американские власти, и виновным себя не считает. Сейчас он находится в Центральной тюрьме Никосии. Сотрудники российского посольства оказывают ему всю необходимую поддержку, включая консульскую помощь, и помогают поддерживать связь с родными.