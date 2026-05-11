Суд на Кипре одобрил экстрадицию россиянина Актулаева в США спустя год
Окружной суд провинции Ларнака (Кипр) принял решение об экстрадиции гражданина России Серажудина Актулаева в Соединённые Штаты. Мужчину задержали ещё в прошлом году.
Решение об экстрадиции было вынесено после рассмотрения запроса американской стороны. Документ, содержащий итоговое постановление, включает 54 страницы. Его оглашение заняло у судьи около часа.
Серажудин Актулаев приехал на Кипр почти год назад на свадьбу родственника. 22 мая 2025 года его задержали в аэропорту Ларнаки. По данным кипрской полиции, арест был произведён по запросу Соединённых Штатов. Сам Актулаев утверждает, что не знает, в чём именно его обвиняют американские власти, и виновным себя не считает. Сейчас он находится в Центральной тюрьме Никосии. Сотрудники российского посольства оказывают ему всю необходимую поддержку, включая консульскую помощь, и помогают поддерживать связь с родными.
