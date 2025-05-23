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23 мая, 12:10

Россиянина задержали прямо в аэропорту после прилёта на Кипр по тайному ордеру США

В аэропорту Кипра задержан россиянин Актулаев, ареста которого добиваются США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasun Bughdaryan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasun Bughdaryan

На Кипре задержан 39-летний гражданин РФ Серажудин Актулаев, разыскиваемый по международному ордеру на арест, выданному по инициативе США. Он прибыл на остров в четверг из-за рубежа и был взят под стражу прямо в аэропорту Ларнаки, сообщили в полиции республики.

«В отношении него действует международный ордер на арест, выданный компетентными органами США», — уточнили правоохранители.

Посольство России в Никосии уже оказывает задержанному 1985 года рождения всю необходимую консульскую помощь, сообщили в дипломатическом представительстве.

«Российское дипломатическое представительства поддерживает контакты с родственниками задержанного, проживающими на Кипре», — проинформировали в посольстве РФ.

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Ранее в Архангельске был задержан местный житель, который, предположительно, контактировал с украинской разведкой. Теперь мужчина подозревается в государственной измене. В отношении его было возбуждено уголовное дело.

Наталья Афонина
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