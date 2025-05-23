Россиянина задержали прямо в аэропорту после прилёта на Кипр по тайному ордеру США

На Кипре задержан 39-летний гражданин РФ Серажудин Актулаев, разыскиваемый по международному ордеру на арест, выданному по инициативе США. Он прибыл на остров в четверг из-за рубежа и был взят под стражу прямо в аэропорту Ларнаки, сообщили в полиции республики.

«В отношении него действует международный ордер на арест, выданный компетентными органами США», — уточнили правоохранители.

Посольство России в Никосии уже оказывает задержанному 1985 года рождения всю необходимую консульскую помощь, сообщили в дипломатическом представительстве.

«Российское дипломатическое представительства поддерживает контакты с родственниками задержанного, проживающими на Кипре», — проинформировали в посольстве РФ.