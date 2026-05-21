Власти Афганистана назвали фейком сообщения о разрешении браков с детьми

В Афганистане назвали вымыслом сообщения об отмене возрастных ограничений для вступления девушек в брак. Такое заявление сделал пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед в интервью порталу Ariana news.

Он подчеркнул, что вступивший в силу 15 мая закон касается исключительно процедуры расторжения союзов и раздельного проживания супругов. Документ, опубликованный в официальном вестнике минюста, не регулирует возрастные рамки.

Моджахед назвал безосновательной волну критики со стороны противников исламских норм. По его словам, верховный лидер Хайбатулла Ахундзада ранее выпустил отдельное постановление, которое прямо запрещает выдавать девушку замуж без её согласия.

Представитель властей также привёл статистику судебной практики. За прошлый год по местному летоисчислению (завершился 20 марта) инстанции и отдел жалоб министерства поощрения добродетели рассмотрели тысячи дел о принудительных браках. Во всех случаях девочек защитили от произвола, что показывает внимание властей к обеспечению прав женщин.

В Кабуле пояснили: принятие норм о разводе нацелено лишь на упрощение работы служителей Фемиды. Уточнения позволят судьям быстрее принимать решения, строго следуя букве закона. Ни о каком расширении чьих-либо прав в контексте споров речь не идёт.

Напомним, ранее британские СМИ заявили, что правительство талибов* якобы хочет разрешить выдавать девочек замуж с 9 лет. Утверждалось, что молчание детей интерпретируется как согласие на брак.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.