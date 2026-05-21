В Москве арестованы обвиняемые в покушении на убийство в институте физкультуры

Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих мужчин, обвиняемых в покушении на убийство трёх человек в здании Российского государственного университета физической культуры (ГЦОЛИФК) в 2004 году. Мера пресечения избрана до 20 июня.

По версии следствия, обвиняемые — Михаил Богданов, Владимир Мороз и Дмитрий Гребенюк — в октябре 2004 года находились в институте на Сиреневом бульваре, бросили две гранаты и произвели несколько выстрелов в сторону потерпевших. Врачи своевременно оказали помощь, и все пострадавшие остались живы.

Дело квалифицируется по статье 105 УК РФ как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом организованной группой, по найму. Следствие продолжает сбор доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего.