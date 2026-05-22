

22 мая, 03:42

В Финляндии у российских границ начались учения Karelian Sword

Обложка © Shutterstock / Bumble Dee

В Финляндии неподалёку от российской границы начинаются крупные сухопутные учения Karelian Sword. Манёвры проходят в регионах Кюменлааксо, Южной Карелии и Южного Саво и продлятся до 29 мая.

В мероприятиях задействованы около десяти тысяч военнослужащих, включая контингент из Великобритании и США, а также около 1,5 тысячи единиц техники. В рамках учений запланированы тренировочные полёты авиации финских сил обороны и союзников.

Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отмечал, что Финляндия наращивает активность военных манёвров у границы с Россией. В ноябре-декабре 2025 года были проведены крупнейшие учения сухопутных войск вооружённых сил Финляндии Lively Sentry 25. Дипломат уточнил, что тогда в этих мероприятиях участвовали от 4,3 до 6,5 тысячи военнослужащих.

Артём Гапоненко
