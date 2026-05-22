В Калужской области сбили шесть дронов ВСУ, повреждены школа и жилой дом

В Калужской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников. В Калуге зафиксированы повреждения остекления жилого дома и школы. О ситуации сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня вечером силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Боровского и Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал он в своём канале в MAX.

После падения обломков в городе повреждения получили окна школы и многоквартирного дома. Информация о пострадавших не поступала. Глава региона уточнил, что жертв нет. Власти города пообещали оказать помощь в восстановлении повреждённых зданий и устранении последствий.