В Калужской области сбили шесть дронов ВСУ, повреждены школа и жилой дом
В Калужской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников. В Калуге зафиксированы повреждения остекления жилого дома и школы. О ситуации сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня вечером силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Боровского и Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал он в своём канале в MAX.
После падения обломков в городе повреждения получили окна школы и многоквартирного дома. Информация о пострадавших не поступала. Глава региона уточнил, что жертв нет. Власти города пообещали оказать помощь в восстановлении повреждённых зданий и устранении последствий.
