Российские подразделения завладели укреплёнными позициями противника в районе Новопавловки (Донецкая Народная Республика). Ход операции раскрыли в Министерстве обороны.

Штурмовики ВС РФ захватили опорные пункты ВСУ у Новопавловки. Видео © Минобороны РФ

Боевую задачу выполнили военнослужащие штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр». Действия разворачивались на Днепропетровском направлении.

По данным ведомства, оборона ВСУ на этом участке представляла собой мощный узел. Однако ВС РФ смогли пробить её при поддержке расчётов беспилотных систем, артиллерийских подразделений и других сил.

Сначала разведывательные БПЛА вскрыли расположение целей. Затем по выявленным позициям нанесли удары FPV-дронами и орудиями. Под прикрытием огня штурмовые группы ворвались в опорные пункты, зачистив блиндажи и укрытия.

Офицер по наведению и целеуказанию Евгений Паньков рассказал о нештатной ситуации во время атаки. Командир взвода миномётчиков получил осколочные ранения из-за налёта вражеских беспилотников. Паньков принял решение выдвинуться на место.

Он организовал эвакуацию офицера и наладил боевую работу. «Выставили миномет и поддерживали наши штурмовые группы», — пояснил военнослужащий. Он действовал в связке с командиром отряда, который ставил цели и корректировал огонь.

В Минобороны подчеркнули, что захват подступов к населённому пункту создал благоприятные условия. Это позволит группировке «Центр» наращивать продвижение на данном направлении.