В России могут ввести специальное обучение для водителей праворульных авто

В России планируют проверить, насколько организация дорожного движения на автодорогах соответствует утверждённым проектам, а также изучат риски от использования машин с правым рулём. Такие задачи содержатся в плане мероприятий, направленном на повышение безопасности дорожного движения.

К работе привлекут Минтранс, МВД, Минпромторг и ФГУП «НАМИ». Им предстоит оценить, насколько такая техника опасна на дорогах страны.

Отчитаться перед кабмином о полученных результатах ведомства должны до 2028 года. Почти половина ввозимых в страну подержанных легковушек имеет правый руль, основной поток этих машин идёт через порты Дальнего Востока.

Также документ предписывает проработать вопрос о создании специальных программ обучения. Они будут рассчитаны на водителей праворульного транспорта в тех субъектах, где доля таких машин в парке значительна.

Кроме того, власти решили проверить, насколько реальное состояние трасс соответствует утвержденным проектам организации движения. Итоговый доклад по инфраструктуре чиновники обязаны предоставить в правительство до 2030 года. Задача зафиксирована в том же плане мероприятий.