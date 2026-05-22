22 мая, 07:49

Трамп передумал подписывать указ по ИИ после звонков Маска и Цукерберга

После контактов с представителями технологической отрасли президент США Дональд Трамп решил не подписывать подготовленный указ о регулировании искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Washington Post.

Белый дом заранее подготовил церемонию подписания документа и направил приглашения руководителям крупнейших IT-компаний. Однако незадолго до мероприятия с президентом США связались лидеры технологического сектора. Среди них, как утверждается, были основатель SpaceX Илон Маск и глава Meta* Марк Цукерберг.

Собеседники выразили опасения, что предложенные меры регулирования способны замедлить развитие технологий искусственного интеллекта, которые имеют ключевое значение для экономики США. В результате Трамп отказался от подписания указа, несмотря на уже запланированную официальную церемонию.

Трамп опубликовал изображения с космическими боями и пришельцами
* Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

Милена Скрипальщикова
