Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 23:24

Трамп опубликовал изображения с космическими боями и пришельцами

Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social изображения, на которых управляет боевыми действиями в космосе и сопровождает существо, похожее на инопланетянина. Публикации появились 18 мая.

  • В соцсетях Трампа появились ИИ-картинки с боями в космосе. Фото © Truth Social / Donald J. Trump
    В соцсетях Трампа появились ИИ-картинки с боями в космосе. Фото © Truth Social / Donald J. Trump
  • В соцсетях Трампа появились ИИ-картинки с боями в космосе. Фото © Truth Social / Donald J. Trump
    В соцсетях Трампа появились ИИ-картинки с боями в космосе. Фото © Truth Social / Donald J. Trump

В соцсетях Трампа появились ИИ-картинки с боями в космосе. Фото © Truth Social / Donald J. Trump

1 / 2

На одном из изображений республиканец идёт рядом с серым гуманоидом со скованными руками и ногами. Рядом находятся люди в форме и сотрудники охраны. На фоне видна пустынная местность с горами, напоминающая район Зоны 51 в Неваде.

«Космические силы Соединённых Штатов», — подписал одну из публикаций хозяин Белого дома.

На других изображениях американский лидер находится на космической станции и внутри космического корабля. На одной из картинок он нажимает красную кнопку, а на экранах перед ним отображаются взрывы в разных частях Вселенной. Опубликованные изображения, вероятно, создал искусственный интеллект. Сам Трамп не уточнил, с какой целью разместил эти материалы.

ФБР признало подлинность снимка с существом с головой богомола из Тайваня
ФБР признало подлинность снимка с существом с головой богомола из Тайваня

Ранее Дональд Трамп призвал Иран быстрее заключить соглашение с США. По его словам, время для переговоров с Тегераном стремительно сокращается. Республиканец дал понять, что дальнейшее затягивание процесса может привести к тяжёлым последствиям для Ирана.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar