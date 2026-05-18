Трамп опубликовал изображения с космическими боями и пришельцами

Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social изображения, на которых управляет боевыми действиями в космосе и сопровождает существо, похожее на инопланетянина. Публикации появились 18 мая.





На одном из изображений республиканец идёт рядом с серым гуманоидом со скованными руками и ногами. Рядом находятся люди в форме и сотрудники охраны. На фоне видна пустынная местность с горами, напоминающая район Зоны 51 в Неваде.

«Космические силы Соединённых Штатов», — подписал одну из публикаций хозяин Белого дома.

На других изображениях американский лидер находится на космической станции и внутри космического корабля. На одной из картинок он нажимает красную кнопку, а на экранах перед ним отображаются взрывы в разных частях Вселенной. Опубликованные изображения, вероятно, создал искусственный интеллект. Сам Трамп не уточнил, с какой целью разместил эти материалы.

Ранее Дональд Трамп призвал Иран быстрее заключить соглашение с США. По его словам, время для переговоров с Тегераном стремительно сокращается. Республиканец дал понять, что дальнейшее затягивание процесса может привести к тяжёлым последствиям для Ирана.