ФБР признало подлинность снимка с существом с головой богомола из Тайваня

Федеральное бюро расследований США признало подлинность снимка с существом с головой богомола на Тайване, которое местные уфологи назвали инопланетянином. Об этом утверждает портал «What's the Jam?».

Фотографию, как утверждают уфологи, сделал в 2011 году Чэнь Юн Цян на берегу озера Цзя Мин на Тайване. Он снимал пейзаж высокогорного водоёма на высоте более 3000 метров на камеру iPhone 4. На фото видна крупная полупрозрачная фигура с головой, напоминающей богомола. Скептики объясняют изображение сбоем памяти телефона или артефактами камеры.

Тайваньское общество уфологии (TUFOS) более года проводило анализ изображения и заявило об отсутствии признаков монтажа. После этого снимок направили на независимую экспертизу в США, где, по утверждениям организации, также не выявили следов редактирования или синтеза.

Представители TUFOS считают, что объект остаётся одной из главных загадок острова и не похож на человека. После публикации документов ФБР об НЛО фотография вновь получила распространение и вызвала интерес в Сети.

Ранее советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов опубликовал в соцсетях видео, записанное украинскими военными. На этих кадрах, как утверждается, заснят неопознанный летающий объект. Он уточнил, что съёмка велась в мае прошлого года на восьмисотметровой высоте. В то же время американский конгрессмен Тим Берчетт призвал Пентагон обнародовать всю информацию о неопознанных летающих объектах. Политик также вспомнил разговор с американским адмиралом. Тот сообщил ему о подводном объекте размером с футбольное поле, который двигался со скоростью более 300 км/ч.