Сработали быстрее, чем прогрелся двигатель: Армия РФ уничтожила 8 РЛС ВСУ за пять минут

В Харьковской области российские военные уничтожили восемь радиолокационных станций ВСУ. На выполнение операции ушло около пяти минут. Операцию провели военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север». Об этом сообщил ТАСС командир взвода беспилотных систем с позывным Кореец.

По его словам, восемь станций РЛС выявили операторы разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника в Харьковской области. После обнаружения координаты целей оперативно передали артиллерийским расчётам и операторам ударных беспилотников.

«Удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут, что не дало противнику укрыть и сохранить технику», — отметил он.

Уничтожение РЛС снижает возможности противника по ведению разведки и обнаружению замаскированной техники и артиллерии. Включённые станции легко фиксируются средствами наблюдения, после чего по ним оперативно наносится удар.