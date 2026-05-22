Сработали быстрее, чем прогрелся двигатель: Армия РФ уничтожила 8 РЛС ВСУ за пять минут
ВС РФ за пять минут уничтожили восемь радиолокационных станций ВСУ под Харьковом
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В Харьковской области российские военные уничтожили восемь радиолокационных станций ВСУ. На выполнение операции ушло около пяти минут. Операцию провели военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север». Об этом сообщил ТАСС командир взвода беспилотных систем с позывным Кореец.
По его словам, восемь станций РЛС выявили операторы разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника в Харьковской области. После обнаружения координаты целей оперативно передали артиллерийским расчётам и операторам ударных беспилотников.
«Удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут, что не дало противнику укрыть и сохранить технику», — отметил он.
Уничтожение РЛС снижает возможности противника по ведению разведки и обнаружению замаскированной техники и артиллерии. Включённые станции легко фиксируются средствами наблюдения, после чего по ним оперативно наносится удар.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.