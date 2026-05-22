Рынок микрозаймов в России столкнулся с наплывом «чёрных» кредиторов

В первом квартале текущего года число нелегальных кредиторов на рынке микрозаймов выросло на 36%. Отрасль оказалась не готова к новым правилам Центробанка, пишет газета «Известия».

С марта все МФО обязаны использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при дистанционной выдаче займов. Мера должна была защитить от мошенников, но привела к обратному эффекту: число отказов выросло, и люди потянулись на серый рынок.

ЦБ признал, что идентификация через ЕБС оказалась сложной, и объявил мораторий на штрафы за нарушения — до весны 2027 года. Но к тому моменту правила распространят на всех.

Проблема в том, что биометрию сдали всего 10 миллионов россиян, а клиентская база МФО — 15 миллионов. Подключение к ЕБС стоит десятки миллионов рублей, и не все компании готовы тратить такие деньги. Если требования сохранят, до 15% клиентов уйдут к чёрным кредиторам.

Если биометрическая база не будет расти быстрее, ЦБ, вероятно, снова смягчит требования. Иначе объём серого рынка сильно возрастёт.

А ранее россиянам объяснили, почему им массово отказывают в займах. В Госдуме уточнили, что доля одобренных заявок в микрофинансовых организациях обвалилась до рекордного минимума. Для новых клиентов — до 17%, для повторных — до 70%.