Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова экстренно госпитализировали с болями в животе. По данным Mash, анализы выявили острый панкреатит.

По данным телеграм-канала, прапорщик Шматко провёл в стационаре неделю: артиста посадили на диету и кололи антибиотики. Сейчас 65-летний артист уже выписан под амбулаторное наблюдение.

Прошлой осенью СМИ сообщали, что актёру Алексею Маклакову понадобилась срочная госпитализация из-за проблем с сердцем. Сам артист тогда заявил, что чувствует себя отлично. А в январе актёр был доставлен в стационар для обследования из-за резкого ухудшения зрения.

Алексей Маклаков — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, певец; заслуженный артист РФ. Широкую известность приобрёл благодаря роли старшего прапорщика Шматко в телесериале «Солдаты».