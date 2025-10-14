Актёр Алексей Маклаков обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Актёру Алексею Маклакову, звезде сериала «Солдаты», понадобилась экстренная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации канала, «главный прапорщик» пожаловался на сильные боли в груди. В результате обследования медики выявили у 64-летнего актёра заболевание сердечно-сосудистой системы.

Врачи рекомендовали Алексею Константиновичу полностью отказаться от алкоголя. В противном случае он может столкнуться с сердечной недостаточностью, инсультом или инфарктом.

