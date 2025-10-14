Сектор Газа
14 октября, 05:06

Актёр Алексей Маклаков обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Алексей Маклаков. Обложка © kinopoisk.ru

Актёру Алексею Маклакову, звезде сериала «Солдаты», понадобилась экстренная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации канала, «главный прапорщик» пожаловался на сильные боли в груди. В результате обследования медики выявили у 64-летнего актёра заболевание сердечно-сосудистой системы.

Врачи рекомендовали Алексею Константиновичу полностью отказаться от алкоголя. В противном случае он может столкнуться с сердечной недостаточностью, инсультом или инфарктом.

Ранее голливудская актриса Анджелина Джоли в откровенном интервью рассказала о своём решении перенести профилактические операции по удалению груди и яичников более десяти лет назад. Обладательница «Оскара» подчеркнула, что ни на секунду не пожалела о своём выборе.

Лия Мурадьян
