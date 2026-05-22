В Москве неизвестный расстрелял мужчину во дворе дома на Кутузовском проспекте
В Москве этой ночью произошло покушение на мужчину на Кутузовском проспекте. Пострадавший получил огнестрельные ранения и находится в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Mash.
Неизвестный устроил покушение и дважды выстрелил в мужчину в Москве. Видео © Telegram / Mash
По предварительным данным, неизвестный открыл огонь по мужчине и дважды выстрелил ему в область живота, после чего скрылся. Раненого обнаружили во дворе жилого дома на Студенческой улице. Он был в тяжёлом состоянии из-за сильной кровопотери.
На место прибыли медики, пострадавшего экстренно госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, ему оказывается необходимая помощь. Личность нападавшего и мотивы произошедшего сейчас устанавливаются.
