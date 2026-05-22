22 мая, 09:39

В детсаду в Туве малышам делали подозрительные прививки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rabusta

В Кызыле полиция начала проверку после заявлений матерей о том, что их четырёхлетним детям в детском саду ставили уколы шприцем. О поступивших сигналах сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тыва.

Несколько женщин обратились в полицию. Они рассказали, что обнаружили у малышей на ягодицах следы, похожие на уколы. Со слов самих детей, их уводили в туалетную комнату, где воспитатель и его помощник делали им инъекции.

В действиях работников дошкольного учреждения правоохранители предварительно усматривают признаки неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. На место для проведения проверки выехали сотрудники прокуратуры.

Сейчас полицейские опрашивают родителей и персонал детсада, устанавливая все обстоятельства случившегося. Прокуратура в свою очередь проверит соблюдение требований законодательства об образовании и защите прав детей. Известно, что к правоохранителям обратились минимум четыре матери.

Юлия Сафиулина
