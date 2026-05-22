22 мая, 09:19

ВЦИОМ: Путину доверяют 73,8% россиян

Обложка © Life.ru

По данным опроса ВЦИОМ, 73,8% жителей России заявили о доверии президенту РФ Владимиру Путину. Обратную позицию высказали 21,2% участников исследования.

Деятельность главы государства положительно оценили 69,4% респондентов, тогда как 19,9% сообщили, что не одобряют его работу.

Также социологи спросили граждан, за какие партии они готовы голосовать на выборах в Госдуму, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Лидером стала «Единая Россия» с результатом 33,1%. Далее идут «Новые люди» и КПРФ — по 11,7%, ЛДПР набрала 9,7%, а «Справедливая Россия» — 4,4%.

Работу правительства поддержали 40,7% участников опроса. О доверии премьер-министру Михаилу Мишустину сообщили 53,8% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 23,8%. Геннадию Зюганову доверяют 34,2%, Сергею Миронову — 30,2%, Леониду Слуцкому — 22,7%, Алексею Нечаеву — 12,3%.

Исследование «ВЦИОМ-Спутник» проводилось с 11 по 17 мая 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Путин пообещал выполнить все обязательства бюджета перед гражданами
Полина Никифорова
