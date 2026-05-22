Миллионер-фанатик молодости превратил свою девушку в подопытную: Детали экспериментов

Американский миллионер Брайан Джонсон, помешанный на возврате молодости, приступил к испытаниям на собственной возлюбленной и заявил о намерении превратить её в «самую изученную женщину в истории». Об этом говорится в материале Daily Star.

Девушка предпринимателя Кейт Толо отныне участвует в инициативе по изучению механизмов омоложения женского организма. Ежегодно на эти цели будет уходить по два миллиона долларов. Медикам предстоит оценить сотни биомаркеров тела Толо, чтобы оптимизировать каждый из показателей. Все полученные сведения Джонсон пообещал выкладывать бесплатно, чтобы они помогли рядовым женщинам.

Среди задач исследования — повышение фертильности, поиск методик облегчения предменструального синдрома и фиксация самых ранних сигналов наступления менопаузы. Кроме того, миллионер хочет выяснить, как умственное перенапряжение воздействует на женское эмоциональное состояние и есть ли разница между мужчинами и женщинами в восприятии стресса.

По словам Джонсона, Толо будут наблюдать врачи без перерыва на сон. На накопление первой крупной порции базовых данных уйдёт около трёх месяцев. При этом бизнесмен заметил, что для получения такого же массива информации о физиологических циклах мужчины хватило бы всего двух недель.