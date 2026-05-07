«Начать не поздно даже в 80»: Россиянам объяснили, как снизить биологический возраст

Хронологический возраст — это просто цифры в паспорте. А биологический показывает реальный износ клеток и органов, и он может быть как старше, так и моложе календарных лет. Заведующая центром общественного здоровья «Видновской больницы» Зарема Тен в беседе с «Радио 1» рассказала, как его замедлить.

Самым точным методом сегодня считаются эпигенетические часы (анализ метилирования ДНК). Доступны и более простые тесты по крови или слюне. Они помогают понять, работают ли усилия по оздоровлению.

«Это маркер эффективности здорового образа жизни», — пояснила специалист.

Хорошая новость: никогда не поздно начать. Мышечную массу можно нарастить даже в 80 лет. Тренировки с отягощением за 3–4 месяца увеличивают силу наполовину, а то и вдвое. Когнитивные функции тоже тренируются. Выучить новый иностранный язык в 70 лет — абсолютно реальная задача.

Даже отказ от курения в 60 лет уже через год серьёзно снизит риск инфаркта и инсульта. Биологический возраст — это не приговор, а повод начать заботиться о себе.

