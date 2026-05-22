В Кремле воздержались от оценок нового фильма Звягинцева «Минотавр»

В Кремле отказались комментировать новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оценкой кинокартин занимается профильное ведомство.

«Это не совсем прерогатива Кремля. У нас есть министерство культуры, которое выдаёт прокатное удостоверение», — пояснил Песков.

Он добавил, что на данный момент в администрации не знакомы с содержанием ленты. «Мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать», — отметил пресс-секретарь.

Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за творчеством режиссера и собираются ли смотреть картину после её выхода в российский прокат.

Премьера фильма «Минотавра» состоялась 19 мая на Каннском кинофестивали. Картина повествует о главе компании, который узнаёт об измене жены в тот момент, когда готовится увольнять своих сотрудников. Фильм описывают как «интимную драму, вплетённую в контекст современной России». Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова, Юрий Завальнюк и другие.