В Воронежской области повреждён объект инфраструктуры при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения обломков БПЛА в одном из районов области повреждён объект инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников над двумя городскими округами и двумя районами. Никто не пострадал.

Москва не раз заявляла, что атаки украинских беспилотников на мирные объекты — это ни что иное, как откровенная провокация и следствие провалов ВСУ на передовой. На этом фоне российская ПВО показывает уверенную работу, методично сбивая воздушные цели. Ответом со стороны ВС РФ становятся точечные удары по украинским предприятиям ВПК, где налажен выпуск дронов.