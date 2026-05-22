Песня обрела крылья: Группа КИНО взяла под опеку кукушку из Московского зоопарка

Незадолго до большого сольного концерта 21 июня в «Лужниках» группа КИНО стала опекуном шпорцевой кукушки, которая живёт в Московском зоопарке. Инициатива связана с одной из самых известных песен коллектива. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

Кукушка, которую под опеку взяла группа КИНО. Фото © Пресс-служба группы КИНО

Композиция «Кукушка» давно считается одной из ключевых в творчестве КИНО. Её узнают слушатели разных поколений и часто исполняют на концертах хором. На фоне предстоящего выступления в столице группа решила связать популярность песни с реальной помощью животному миру.

«Коллектив решил, что успех должен приносить пользу. Часть средств от проданных билетов на концерт в «Лужниках» мы отправили на поддержку шпорцевой кукушки в Московском зоопарке», — отметил продюсер КИНО Александр Цой.

Бас-гитарист Игорь Тихомиров отметил, что теперь у коллектива появилась «своя» кукушка, и за ней будут следить не только сотрудники учреждения, но и сами музыканты.

Таким образом у культовой композиции появился символический «живой» образ — птица, за которой теперь следят не только специалисты, но и участники коллектива. Помимо этого, КИНО объявили творческий конкурс для детей. Юным поклонникам предложили изобразить или придумать собственное видение кукушки, вдохновлённое историей группы.

Победители получат билеты на концерт в «Лужниках», который состоится в день рождения Виктора Цоя 21 июня, а также специальные подарки от музыкантов. Само шоу обещает объединить разные поколения слушателей — от тех, кто вырос на этих песнях, до тех, кто открыл их совсем недавно.