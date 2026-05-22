22 мая, 10:31

«Конвульсии в подарок»: Мэр вырубил подчинённого, решив испытать новый электрошокер

Мэр в Перу испытал электрошокер на своём советнике, вызвав скандал в Сети

В Перу мэр округа Сантьяго-де-Сурко Карлос Брюс испытал электрошокер на своём советнике. Видео инцидента опубликовали местные СМИ.

Тестирование электрошокера. Видео © RPP

На кадрах видно, что в рабочем кабинете находятся трое мужчин. Один крепко держит другого, а сам градоначальник стоит с шокером в руках. Он направил устройство в сторону Артуро Боббио Каррансе.

От удара током советник начал биться в конвульсиях, потерял равновесие и упал на пол. Мужчина едва не лишился сознания.

Видео вызвало большой скандал. В ответ на критику мэр заявил, что ролик отредактирован и вырван из контекста, а испытание проходило «в доверительной обстановке» и было полностью добровольным.

Карлос Брюс заверил, что опасности для здоровья его подчинённого не было. Сам советник сказал, что готов «получить тысячу ударов электрическим током», чтобы доказать: эти устройства следует использовать как средство защиты для полиции.

Обложка © RPP

Дарья Денисова
