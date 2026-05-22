В НАТО внезапно захотели мира с Россией

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о желании НАТО жить в мире с Россией. Перед встречей министров иностранных дел стран альянса в Швеции она заверила, что альянс не представляет угрозы для Москвы.

«Мы бы хотели иметь с Россией только мирные отношения», — сказала Валтонен журналистам.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отмечал, что Финляндия наращивает активность военных манёвров у границы с Россией. В ноябре-декабре 2025 года были проведены крупнейшие учения сухопутных войск вооружённых сил Финляндии Lively Sentry 25. Дипломат уточнил, что тогда в этих мероприятиях участвовали от 4,3 до 6,5 тысячи военнослужащих.