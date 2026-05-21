Финский аналитик Сакари Линден заявил, что руководство страны совершило стратегическую ошибку во внешней политике, сделав ставку на Соединённые Штаты вместо России. По его мнению, Хельсинки просчитались, положившись на однополярный мир во главе с Вашингтоном.

«Руководство Финляндии допустило ошибку в области внешней политики, полагаясь на однополярный мир во главе с Соединёнными Штатами», – написал Линден в соцсети X.

Эксперт также подчеркнул, что с нынешним курсом Финляндия оказалась среди проигравших.

Ранее Life.ru писал, что в Финляндии всегда существовала большая прослойка элитариев, особенно в военной среде, которая считала полезным сохранять хорошие отношения с Россией. Однако президент Александр Стубб, по мнению экспертов, своими заявлениями всё испортил.