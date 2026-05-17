«Тоже любил каннибальские аналогии»: Пушков нашёл сходство главы Финляндии с Ганнибалом Лектером

Сенатор Алексей Пушков сравнил президента Финляндии Александра Стубба с Ганнибалом Лектером из знаменитого фильма «Молчание ягнят» после того, как финский лидер использовал каннибальскую метафору в контексте переговоров по Украине. Своё мнение парламентарий высказал в Telegram-канале.

«Неужели кто-то хочет сьесть Александра Стубба? Президент Финляндии опасается, что будет сьеденным за столом переговоров, если не будет сидеть за ним. «Если ты не сидишь за столом, тебя сьедят за этим столом. Поэтому следует поддерживать какой-то диалог», — так он мотивирует необходимость для европейцев участвовать в переговорах с Россией», — написал Пушков.

По мнению сенатора, эта формулировка вскрывает истинные мотивы европейцев. Пушков считает, что ими движет не желание урегулировать украинский кризис, а банальный страх остаться за бортом итогового решения.

Российский политик иронично заметил, что доктор Лектер тоже очень любил каннибальские аналогии. Таким образом он провёл параллель между риторикой финского президента и знаменитого киноманьяка.

Ранее Александр Стубб заявил, что ради завершения украинского конфликта придётся идти на трудные и неудобные переговоры с Россией. При этом финский лидер выдвинул ряд условий для начала такого диалога. По его мнению, садиться за стол переговоров с Москвой можно лишь тогда, когда Украина будет находиться в сильной позиции. Кроме того, он настаивает, что сторона-переговорщик должна обладать мандатом одновременно от Киева и Брюсселя.