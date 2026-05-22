В Раменском из-за хакерской атаки сработали все сирены оповещения

В подмосковном Раменском из-за хакерской атаки сработали все системы оповещения. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава муниципального округа Эдуард Малышев.

По его словам, сигналы включились одновременно во всех территориальных управлениях и на территории самого города. Чиновник сразу же поспешил успокоить жителей, заверив, что реальной угрозы для них нет. Обстановка в округе остаётся абсолютно стабильной. Все ключевые объекты и службы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.