6 мая, 19:12

6 мая на всей территории Дании были слышны звуки сирен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

В среду, 6 мая, воздух над Данией разорвал вой сирен. В королевстве прошла ежегодная плановая проверка систем экстренного оповещения.

Это ежегодное испытание систем оповещения традиционно назначают в Дании на первую среду мая. Об этом сообщает агентство Ruptly. До этого сирены включали и на Кипре — на базе британских ВВС Акротири.

Глубокой ночью 6 мая жителей посёлка Калья (Свердловская область) разбудило сильное землетрясение. Одна из местных жительниц рассказала, что стены домов дрожали, а в шкафах звенела посуда. Женщина призналась, что к таким явлениям местные привыкли, но нынешние толчки были более интенсивными. Иногда, по её словам, бывало и мощнее. Сельчане связывают частые подземные колебания с деятельностью шахт в округе (идут выработки на глубину до 1300 метров, образуются пустоты).

Алена Пенчугина
