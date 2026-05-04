В Эстонии стартовали крупнейшие учения года, привлечены 12 тысяч военных

В Эстонии начались крупнейшие военные учения текущего года «Весенний шторм — 2026». Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

В манёврах участвуют 12 тыс. военнослужащих. Учения продлятся до 1 июня. К манёврам привлечены подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. В них также участвуют 1-я и 2-я пехотные бригады, служба тыла, киберкомандование и другие структуры армии.

Кроме того, в учениях задействованы добровольческие военизированные формирования, подразделения союзников по НАТО и стран-партнёров. Среди них: Великобритания, Германия, Дания, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Украина, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция.

«Целью учений является отработка планирования и проведения оборонительных операций совместно с эстонской дивизией и союзниками», — отмечается в сообщении.

Часть манёвров пройдёт на северо-востоке Латвии. По данным ERR, это должно укрепить трансграничное военное сотрудничество и позволить отработать совместные действия в приграничном регионе.

Между тем на Филиппинах стартовали ежегодные военные манёвры США и местных вооружённых сил «Баликатан». В этом году учения проходят с расширенным составом участников. Впервые к ним присоединились сухопутные войска Японии. Также в манёврах участвуют военнослужащие Канады, Новой Зеландии и Франции. За счёт этого «Баликатан» стали самыми многонациональными за всю историю проведения.