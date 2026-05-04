На Филиппинах стартовали ежегодные военные манёвры США и местных вооружённых сил под названием «Баликатан». Как пишет The Wall Street Journal, в этом году учения явно нацелены на отработку действий против Китая, хотя официально организаторы отрицают конкретную направленность.

Впервые в них задействованы сухопутные войска Японии. К ним также присоединились военнослужащие Канады, Новой Зеландии и Франции. Расширение состава участников делает «Баликатан» самым многонациональным за всю историю.

По заявлениям организаторов, учения не направлены против какой-либо конкретной страны. Однако ракетные системы, беспилотники и стратегические острова, задействованные в «Баликатан», как признают военные, «будут иметь решающее значение в любом конфликте с Пекином».

Особое внимание уделено острову Лусон — крупнейшему на Филиппинах. Пресса отмечает, что он может стать ключевым плацдармом в случае войны за Тайвань. Именно здесь прошли совместные учения по противовоздушной обороне с участием Японии.

Пекин уже отреагировал на происходящее. В МИД республики назвали учения «безосновательной провокацией».

«Последнее, что нужно региону, — это раскол и конфронтация в результате ввода внешних сил», — подчеркнули китайские дипломаты.

Ранее Китай запретил признавать и исполнять санкции США против пяти предприятий. Действия США неправомерно ограничивают нормальную деловую активность и нарушают базовые нормы международных отношений. Решение Китая основано на национальном механизме защиты от необоснованного иностранного давления.