После массовой драки на свадьбе в Москве задержали 33 иностранцев

Полицейские задержали 33 иностранных граждан после массовой потасовки в кафе на юго-востоке Москвы. Конфликт произошёл во время свадебного торжества в районе Текстильщики. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент случился в заведении на улице Юных Ленинцев. После поступившего сообщения на место прибыли сотрудники полиции. Сразу после драки правоохранители задержали 25 человек. Всех доставили в территориальный отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как установили сотрудники МВД, среди участников конфликта были приезжие в возрасте от 17 до 60 лет. Позднее полицейские нашли и задержали ещё восьмерых человек, причастных к потасовке. В отношении 24 иностранцев оформили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Ещё троих привлекли за нарушение правил въезда или режима пребывания на территории России.

Одному из фигурантов назначили административное выдворение из страны. Остальные материалы продолжают рассматривать. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении шести участников драки. Суд отправил подозреваемых под стражу. По этой статье им грозит до семи лет лишения свободы.