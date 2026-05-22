У знаменитых сапсанов вылупился птенец на крыше банка в Уфе

На крыше одного из банков в Уфе у пары соколов-сапсанов появился первый птенец. Момент вылупления удалось зафиксировать благодаря камерам видеонаблюдения, установленным рядом с гнездом.

Эта пара птиц уже много лет подряд возвращается именно на эту крышу для гнездования. В текущем сезоне в кладке находятся три яйца, и в ближайшее время ожидается появление остальных птенцов.

Когда птенцам исполнится около трёх недель, специалисты-орнитологи традиционно проведут процедуру кольцевания. Каждому птенцу наденут специальное кольцо с идентификатором, что позволит отслеживать их дальнейшие перемещения.

Соколы-сапсаны облюбовали крышу здания высотой 100,5 метра более 20 лет назад и регулярно выводят там потомство. Онлайн-наблюдение за их жизнью ведётся с 2019 года. В 2024 году в Уфе также был установлен памятник этим птицам.

А ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка зафиксировано сразу несколько пополнений в семействе обитателей. У молодой пары кудрявых пеликанов Глаши и Яши появились три птенца. Они активно развиваются, хорошо растут и стабильно набирают вес. Кроме того, у пары кошачьих лемуров Барса и Алаутры родилась двойня. Детёныши появились на свет 11 марта.