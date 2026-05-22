Врачи не поверили глазам: что три года росло в организме 61-летнего мужчины

В китайской провинции Гуандун врачи удалили из мочевого пузыря 61-летнего фермера камень весом 1,3 килограмма — пациент проходил с ним три года. Подробности этой истории приводит Oddity Central.

Житель города Лунтан по фамилии Чэнь долго терпел трудности с мочеиспусканием и избегал визитов к докторам, пока организм не дал серьёзный сбой. Придя на приём, мужчина узнал, что внутри него выросло инородное тело размером 10 на 13 сантиметров, которое почти заполнило весь мочевой пузырь.

Заместитель главного врача Линь Юань пояснил, что камень занял практически всю полость органа, не оставив места для накопления мочи. Медик подчеркнул, что постоянное давление на стенки пузыря создавало прямую угрозу для жизни пациента. Сам Чэнь признался: он был в шоке от диагноза и даже не догадывался о том, насколько опасна его ситуация.

Медики собрали многопрофильную бригаду, и операция по извлечению камня прошла успешно. Хотя мировые рекорды по весу подобных образований остались непобиты, в больнице назвали этот случай самым крупным в истории провинции Гуандун. Сам же фермер добавил, что если бы он обратился за помощью три года назад, то не мучился бы всё это время напрасно.