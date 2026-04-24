Два и более раз за ночь: Когда ночные походы в туалет становятся тревожным звоночком

Ночные походы в туалет могут быть нормой, но не всегда. Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырёв объяснил Life.ru, где проходит граница между физиологией и симптомом болезни.

Медицинский термин для ночных мочеиспусканий — никтурия. В целом специалисты считают допустимым один подъём за ночь у людей до 60–65 лет. В более старшем возрасте допустимое количество может увеличиваться до двух раз, что связано с естественными возрастными изменениями и снижением ёмкости мочевого пузыря. Поводом для настороженности становится ситуация, когда человек младше 65 лет вынужден вставать два и более раз каждую ночь, либо когда даже единичные эпизоды нарушают структуру сна и приводят к ощущению хронического недосыпа. Артур Богатырёв Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Отдельного внимания заслуживает и резкое изменение привычки: если раньше сон был непрерывным, а теперь появились регулярные пробуждения, это также требует оценки. При этом, причины ночных походов в туалет не всегда связаны напрямую с мочевым пузырем. Например, одной из неожиданных причин является синдром обструктивного апноэ сна. При остановках дыхания во сне организм испытывает нехватку кислорода, в ответ на что активизируется работа сердца и выделяется гормон, стимулирующий выведение жидкости. В результате человек просыпается не из-за ощущения удушья, а из-за позыва к мочеиспусканию.

Ещё один возможный механизм связан со скрытыми отёками. В течение дня жидкость может накапливаться в нижних конечностях, особенно если есть варикозная болезнь или признаки сердечной недостаточности. Когда человек ложится, жидкость перераспределяется, возвращается в кровоток и начинает активно фильтроваться почками. Это приводит к увеличению ночного диуреза.

В некоторых случаях причиной может быть гиперактивный мочевой пузырь — человек просыпается с позывом, но объём мочи оказывается небольшим. Это может быть связано с повышенной чувствительностью стенок пузыря или формированием условного рефлекса, когда поход в туалет становится частью привычного сценария пробуждения.

«Стоит понимать, что существуют симптомы, при которых откладывать визит к врачу нельзя. К ним относятся появление крови в моче, даже однократное, боль или жжение при мочеиспускании, резкое увеличение объёма мочи в ночное время, а также сочетание с постоянной жаждой и сухостью во рту», — предупреждает эксперт.

В ряде случаев улучшить ситуацию можно, скорректировав бытовые привычки. Например, избыточное потребление соли вечером усиливает жажду и способствует задержке жидкости. Если к концу дня появляются отёки, полезно перед сном немного полежать с приподнятыми ногами, чтобы перераспределить жидкость и дать организму вывести её до ночи.

Также рекомендуется ограничивать приём жидкости за 1,5–2 часа до сна. Дополнительную роль может сыграть так называемое «двойное опорожнение»: перед сном сходить в туалет, немного подождать и попробовать повторить, чтобы уменьшить объём остаточной мочи.

«Ночной сон — одна из базовых потребностей организма, и его регулярное нарушение не стоит игнорировать. Если походы в туалет становятся постоянной частью ночи, важно не списывать это только на возраст, а обратиться к специалисту и при необходимости пройти обследование», — заключает специалист.

