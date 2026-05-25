С 1 июня изменится порядок перечисления социальных выплат. Что нужно знать получателям? Оглавление Какие изменения по выплате детских пособий вступили в силу 22 мая 2026 года Какие новые социальные выплаты появятся с 1 июня Какие прибавки к пенсии ожидаются этим летом С 1 июня появится ряд новшеств, которые касаются получения социальных выплат. Кроме того, изменится график перечисления денег. Кому вернут выплаты, а кто получит новые пособия? 24 мая, 21:20 С 1 июня появятся новые социальные выплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov © GPTChat

Какие изменения по выплате детских пособий вступили в силу 22 мая 2026 года

22 мая Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов по выплате единого пособия семьям, вынесенных из-за превышения доходов. Это связано с вступлением в силу изменений в правила выдачи единого пособия. Теперь многодетные семьи больше не будут терять право на выплаты при небольшом превышении по доходам.

— Если при продлении пособия доходы окажутся больше установленного предела не более чем на 10%, то семья сохранит возможность получать выплату, — пояснили в СФР.

Пересмотр отказов будет сделан автоматически. Если такой отказ подпадает под изменившиеся условия, то Соцфонд сразу назначит пособие. Никаких заявлений семье писать не надо. О вынесенном решении родители узнают через сайт «Госуслуги», а соответствующие уведомления начали приходить с портала уже со дня вступления в силу новых правил, то есть с 22 мая.

— Семьям, которые ранее не проходили по условиям оформления из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. Сейчас в среднем по России это 9,2 тыс. рублей на ребёнка, — сообщили в СФР.

Юрист Елена Кузнецова обратила внимание, что в июне ожидаются длинные выходные — с 12-го по 14-е число. Это связано с праздником — 12 июня отмечается День России.

Какие новые социальные выплаты появятся с 1 июня

С 1 июня 2026 года Социальный фонд России начнёт приём заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты. Она положена работающим родителям двух и более детей, если их доход окажется менее 1,5 регионального прожиточного минимума.

— Родители, которые имеют право на вычет, могут подать заявление до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. В 2026 году можно обратиться за выплатой за 2025 год, — пояснили в СФР.

Важный момент: среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания в году, который предшествует году обращения за выплатой.

Также стоит учесть, что получить выплату могут только официально трудоустроенные родители, которые в течение года платят со своих доходов НДФЛ (13%). По завершении года делается перерасчёт. Налог взымается в размере 6%, а разница возвращается плательщикам.

Предоставляется выплата раз в год. Подтверждать право на её получение нужно ежегодно.

Какие прибавки к пенсии ожидаются этим летом

В конце мая в Социальном фонде России сообщили, что в этом году повысят накопительные пенсии россиян на 17,3%. Этот коэффициент определён в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений. По результатам прошлого года они более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%).

— Прибавку сделают с 1 августа 2026 года. Проходит она автоматически. Никаких заявлений писать не надо, — рассказала Елена Кузнецова.



Повышение затронет также участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, а также тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования.

Авторы Нина Важдаева