Президент Вьетнама То Лам пригласил Путина посетить страну с официальным визитом

Президент Вьетнама То Лам пригласил Владимира Путина посетить страну с официальным визитом в нынешнем году. Об этом сообщил вице-премьер Фан Ван Зянг на консультациях по морской тематике в Москве.

Он попросил помощника российского лидера, председателя Морской коллегии Николая Патрушева передать приглашение главе государства.

«Я хотел бы передать через вас приветствие товарища То Лама президенту Владимиру Путину с приглашением совершить официальный визит во Вьетнам в этом году», — сказал Фан Ван Зянг.

Патрушев поблагодарил вьетнамского коллегу и поздравил его с назначением на пост заместителя премьер-министра.

Владимир Путин посещал Вьетнам пять раз (2001, 2006, 2013, 2017, 2024). В 2001 году была подписана декларация о стратегическом партнёрстве; в 2006 году визит совпал с саммитом АТЭС и ознаменовался соглашениями в нефтегазовой и банковской сферах; в 2013 году состоялся первый государственный визит в статусе всеобъемлющего стратегического партнёрства с подписанием более 20 соглашений, включая военно-техническое; в 2017 году прошёл рабочий визит на саммит АТЭС в Дананге, а 19–20 июня 2024 года — очередной государственный визит, подтвердивший курс на углубление двусторонних связей и сотрудничество вне блоковых схем.

Ранее Life.ru писал, что в марте Владимир Путин поздравил То Лама с избранием на пост президента Вьетнама. Российский лидер назвал решение Национального собрания явным свидетельством высокого авторитета, широкой поддержки проводимого им внутри- и внешнеполитического курса.