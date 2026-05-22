Карпов как эпоха: Песков напомнил, почему партии чемпиона учат наизусть поколения шахматистов

Гроссмейстер Анатолий Карпов остаётся одной из ключевых фигур отечественных шахмат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии 75-летия 12-го чемпиона мира.

«Карпов — это наша легенда, это легенда российских шахмат, он продолжает, собственно, свой опыт передавать молодым, продолжает деятельность на шахматном поприще и в рамках Федерации российской», — сказал Песков.

Многие поколения российских шахматистов до сих пор изучают и заучивают партии, сыгранные Карповым, воспринимая его как одного из главных «законодателей» в шахматной школе. По словам представителя Кремля, его вклад в игру остаётся фундаментальным и влияет на подготовку новых спортсменов.

Анатолий Карпов — 12-й чемпион мира (1975–1985), чемпион мира по версии ФИДЕ (1993, 1996, 1998), трёхкратный чемпион СССР, многократный победитель Олимпиад и международных турниров, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985, 1989), обладатель девяти «Шахматных Оскаров», неоднократно внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Он является заслуженным мастером спорта СССР, арбитром и старшим тренером ФИДЕ, а с 2022 года — почётным президентом Федерации шахмат России, а также депутатом Госдумы и членом комитета по международным делам. 23 мая гроссмейстеру исполняется 75 лет.