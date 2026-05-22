22 мая, 12:24

Мишустин поручил переселить жителей Дагестана из оползневых зон

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение к 15 июля подготовить предложения о включении в федеральную программу механизмов переселения граждан, чьи дома расположены в оползнеопасных районах Дагестана. Об этом проинформировали в пресс-службе кабмина.

Как указано в сообщении, ведомствам, отвечающим за строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, финансы и экономическое развитие, а также дагестанскому правительству поручено к 15 июля тщательно проработать вариант включения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» положений о переселении жителей, которые постоянно находятся в оползнеопасных районах Дагестана.

Там также уточнили, что в перечне приоритетное место отведено ликвидации последствий сильных ливней на Северном Кавказе и оказанию помощи пострадавшим жителям.

В Дагестане построят новое жильё для людей из зон возможного подтопления

Напомним, в конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни. Метеорологи назвали их самыми обильными за последние 100 лет. Стихия привела к катастрофическим последствиям: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях. Прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 миллиона человек. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей. На данный момент ситуация постепенно нормализуется.

Вероника Бакумченко
