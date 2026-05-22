Благотворительный рассказ: Как молодые журналисты помогут российским НКО

Издательский дом «Коммерсантъ» в рамках проекта «Ответственный бизнес» запустил инициативу «Благотворительный рассказ», направленную на поддержку некоммерческих организаций из российских регионов.

В рамках проекта журналисты будут готовить материалы о НКО в течение года, чтобы повысить их узнаваемость на федеральном уровне и привлечь внимание потенциальных партнёров и доноров.

Отмечается, что российская благотворительная сфера испытывает сложности с замещением зарубежного финансирования, поэтому одна из задач инициативы — помочь отечественным компаниям лучше ориентироваться в работе НКО и возможностях их поддержки.

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский подчеркнул, что проект должен не только освещать темы устойчивого развития, но и стать площадкой, где бизнес сможет ближе познакомиться с социальными инициативами.

«Благодаря этому проекту раздел сайта «Коммерсантъ» — «Ответственный бизнес» не просто освещает темы устойчивого развития и деловой репутации, но и превращается в площадку, заходя на которую российский бизнес сможет более прицельно погрузиться в насущные проблемы НКО и эффективнее принять участие в их работе», — сказал он.

Главный редактор «Ответственного бизнеса» Анастасия Мануйлова отметила, что особенно остро проблема информированности о работе НКО стоит в регионах, и проект призван сократить этот разрыв.

«Наша задача — дать медийную площадку тем, кто нуждается в помощи российского бизнеса и готов работать над социальными проектами совместно с ним», — отметила Мануйлова.

Отдельное направление инициативы — участие студентов факультета журналистики МГУ, которые будут готовить материалы о социальных организациях и получать практический опыт в сфере социальной журналистики.

Участие в проекте смогут принять НКО, соответствующие определённым критериям по узнаваемости, структуре пожертвований и составу учредителей. Заявки принимаются через страницу проекта «Ответственный бизнес».

Ранее Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив утвердил итоги второго грантового конкурса 2026 года. Поддержку получат 725 проектов из 87 регионов на общую сумму 4,166 млрд рублей. Уровень софинансирования заявок продолжает расти и во втором конкурсе подряд демонстрирует увеличение. Сейчас показатель составляет 131%. Победители планируют привлечь дополнительно 5,461 млрд рублей собственных средств. С системой грантов активно работают и новые регионы