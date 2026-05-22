Антон Сихарулидзе переизбран президентом Федерации фигурного катания России

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Антон Сихарулидзе единогласно переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Олимпийский чемпион был единственным кандидатом на эту должность.

Сын Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет

Антон Сихарулидзе — российский фигурист и спортивный функционер, олимпийский чемпион 2002 года в парном катании в паре с Еленой Бережной. Он также является серебряным призёром Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира и Европы. После завершения карьеры Сихарулидзе занимался политикой, будучи депутатом Госдумы и председателем комитета по спорту (2008–2012), а позже вернулся в фигурное катание как управленец: возглавлял федерацию Санкт-Петербурга и впоследствии стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России, будучи переизбранным на этот пост в мае 2026 года.

Дарья Денисова
    avatar