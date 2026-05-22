Антон Сихарулидзе переизбран президентом Федерации фигурного катания России

Антон Сихарулидзе — российский фигурист и спортивный функционер, олимпийский чемпион 2002 года в парном катании в паре с Еленой Бережной. Он также является серебряным призёром Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира и Европы. После завершения карьеры Сихарулидзе занимался политикой, будучи депутатом Госдумы и председателем комитета по спорту (2008–2012), а позже вернулся в фигурное катание как управленец: возглавлял федерацию Санкт-Петербурга и впоследствии стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России, будучи переизбранным на этот пост в мае 2026 года.