В Петербурге ревнивец пойдёт под суд за слежку и взлом аккаунта бывшей девушки

В Петербурге ревнивец предстанет перед судом за слежку за бывшей девушкой. 41-летний мужчина около месяца заходил в её аккаунт, изучал переписки, делал скриншоты и отправлял их третьим лицам, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Прокуратура Приморского района сочла, что любовная драма пересекла границы закона. Ревнивцу предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении личной тайны.

А ранее Life.ru сообщал, что петербуржец трижды ударил знакомого ножом за интерес к своей матери. Мужчины распивали спиртное и вспоминали прошлое. В какой-то момент в памяти нападавшего всплыл момент, как собутыльник приставал к его матери.