Блогеру-заводчанину Ивану Черкашину продлили регистрацию в России

Блогер Ивану Черкашину, который популяризирует работу на заводе, продлили регистрацию в России. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По её словам, молодой человек только что покинул миграционное подразделение в Санкт-Петербурге. Проблема с его легальным пребыванием в стране полностью урегулирована. Мизулина поблагодарила МВД за оперативное содействие.

Сам Ваня признался, что мечтает получить российское гражданство, поскольку всей душой полюбил Россию. Мизулина пообещала помогать ему в этом вопросе и дальше.

«Считаю, что именно таким людям, которые несут добро, созидание в наше общество, уважают и любят российские ценности и традиции, и должны давать российское гражданство, причем в ускоренном порядке», — написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, что в конце 2025 года Иван Черкашин выехал из России и вернулся обратно, чтобы продлить миграционную карту. Однако он попал в список нарушителей режима из-за ошибки. Сразу после этого уроженцу Казахстана заморозили все банковские счета. Над ним нависла реальная угроза принудительной высылки из страны с последующим пятилетним запретом на въезд. К счастью, ситуация разрешилась.