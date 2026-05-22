Ольга Орлова* внесена в список иноагентов

Минюст в пятницу традиционно обновил список иноагентов. В перечень включены главный редактор издания T-Invariant, филолог Ольга Орлова*, правозащитник Станислав Дмитриевский*, активистка Вилюя Чойнова* и проект «После»*.

Ведомство указало, что Дмитриевский* занимался созданием и распространением материалов иноагентов. Также он тиражировал контент структур, признанных в РФ нежелательными, и выступал против специальной военной операции на Украине.

Орлова*, согласно данным министерства, делала то же самое. Кроме того, она давала комментарии иностранным СМИ и поддерживала контакты с лицом из того же реестра.

Чойнова* не только распространяла чужие сообщения и участвовала в мероприятиях нежелательной организации. Ей также вменяют призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Относительно проекта «После»* в министерстве заявили, что тот публиковал фейки о госполитике и агитировал за ЛГБТ**-отношения. Помимо этого, площадка делилась материалами иноагентов и нежелательных структур.

Внесение в список накладывает на указанных лиц и проект ряд ограничений, предусмотренных российским законодательством.

