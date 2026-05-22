22 мая, 15:13

Путин: Удар по Старобельску доказывает неонацистское нутро киевского режима

Обложка © Life.ru

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске является проявлением неонацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Нам понятно, ещё раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявления неонацизма», — сказал Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в Кремле.

Дети под прицелом неонацистов: В Госдуме сравнили удар ВСУ по колледжу в ЛНР с преступлениями гитлеровцев

В ночь на 22 мая 2026 года ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками самолётного типа по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа (филиал Луганского педагогического университета), в результате чего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. В момент атаки там находились 86 учащихся и один работник. По уточнённым данным, которые озвучил президент России Владимир Путин, погибли шесть человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В МИД РФ назвали удар военным преступлением и целенаправленным атакой на детей отметив, что военных объектов рядом не было. Кремль заявил, что киевский режим должен понести наказание, а Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН.

Никита Никонов
