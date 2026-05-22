«Дети вместо карателей»: В Госдуме сравнили удар ВСУ по колледжу в ЛНР с преступлениями гитлеровцев
© VK / ГУ МЧС России по ЛНР
Удар по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики является террористическим актом и направлен против детей. Об этом Life.ru заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.
Парламентарий подчеркнул, что произошедшее представляет собой террористический акт, направленный против гражданского населения.
Неонацисты выбрали своей целью детей, ведь студентам педагогического колледжа всего от 14 до 18 лет. Удар по мирным людям, по детям, по девушкам и юношам, которые учились на будущих преподавателей, по живому воплощению гуманизма можно сравнить только с преступлениями гитлеровцев.
Парламентарий добавил, что подобные атаки, по его мнению, демонстрируют эскалацию насилия и ответственность тех, кто их совершает.
Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум четыре человека, ещё 39 пострадали. СК возбудил дело о теракте.
